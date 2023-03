Un défi tout à fait abordable, face à une équipe qui a encore besoin de points pour assurer son maintien et qui avait bousculé les Namurois au match aller (72-70).

"Liege est une équipe athlétique, qu’il faut être capable de contenir, et notamment deux ou trois joueurs capables de faire la différence, prévient le coach belgradois, Didier Thémans. Nous sortons d’une très bonne prestation, mais une fois de plus signée à domicile, alors que, hors de chez nous, on ne parvient pas à jouer avec le même influx. Nous avons encore la possibilité de gagner une place au classement, mais il faut être capable d’aller prendre des points ailleurs que chez nous. À Liège, je suis certain que c’est une belle occasion, mais nous avons encore quelques petits bobos, pour Mommer, André, Hucorene et Duchêne, qui sera toujours absent. Depuis la reprise, en janvier, nous avons toujours bien joué. Il nous manque juste ce petit plus pour faire la différence à l’extérieur. Alors que nous sommes à 7 sur 10 à la maison, une seule victoire hors de notre salle, c’est vraiment trop peu. Il nous reste quelques possibilités pour soigner cette statistique, mais aussi pour déjà commencer à penser à la saison prochain, avec ceux qui seront toujours là. À nous de jouer et d’aller chercher ce succès que nous attendons depuis le match à Hasselt."