Arbitre: Demaret

Car tes jaunes: Verstraete, Francotte, S.Hardy

Buts: Verstraete (0-1, 15e), F. Fromont (0-2, 20e)

FLAVION: Unver, Lamock, Fauchet (42e Decraux), Hardy (75e Leleux), Dethise (70e G.Hardy), Hendrick, Zingle, Vanmackelbergh, Collart (68e Leroy), Cheront, Pétrisot

SPY: Matriche, Fournier, Jorand, Verstraete (87e Bodart), L.Fromont (79e Delvigne), F.Fromont (93e Lassoie), Autequitte, Francotte, Hody, Sustendal, Lengelé

Ce dernier quart de finale de la coupe de province de Namur, reporté pour des raisons réglementaires, débute devant une belle assemblée. Les Flavionnais entament bien ce duel, avec du danger et notamment un beau coup-franc enroulé d’Hendrick mais Matriche sort bien le ballon.

Les Écureuils réagissent et de bien belle manière. Ils profitent d’une incompréhension dans la défense locale, Verstraete récupère le cuir et ouvre la marque. Un premier cadeau des Florennois suivi d’un deuxième où, sur une balle mal dégagée, c’est l’inévitable Fromont qui double la mise !

Flavion n’abdique pas et en fin de première période, Zingle trouve la latte sur un envoi de loin.

Les hommes d’Eddy Morue remontent avec le couteau entre les dents et ne sont pas loin du tout de revenir à la marque. Tant Vanmackelbergh qu’Hendrick se loupent de peu ou bien trouvent une nouvelle fois le montant.

Les Spirous acculent mais ne craquent pas face aux offensives adverses. Ils restent dangereux sur contre mais les gars d’Eddy Broos tombent sur un bon Unver qui garde le cap.

Finalement, le score ne bougera plus et Spy se qualifie pour la demi-finale et accueillera Beauraing.

"Nous donnons deux cadeaux en début de première, résume le manager flavionnais, Vincent Mathieu. Dommage les lattes en fin de mi-temps et début de deuxième."