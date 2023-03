P2B: Neuf arrivées à Bioul

L’équipe fanion biouloise, qui sera entraînée par Grégory Dejaiffe, a recruté Théo Servais et Hugo Lecoyer (Surice), Tom Herpers (jeune gardien de la RAAL), Jean-Luc Fabris et Jérémy Conti (Auvelais), Sandro Mirante (Courcelles), Boubou N’Diaye (Union Dinantaise), Maxime Wauthy et Antoine Vanderwald (Biesme). Pour rappel, le gardien Jean-Luc Ravignat (FCO Namur) était le premier renfort de l’équipe, officialisé début mars, portant ainsi à dix le nombre de renforts chez des Sang et Or qui se devaient de pallier les départs annoncés de Dorian Jadoul, Xavier Helson, Maxime et Alexandre Delcourt (à Flavion-Morialmé), d'Alexis Descarpentries (à Biesme), de Florian Igot (à l'Union Dinantaise) et du keeper Christofer Saucez (qui rangera les gants en fin de championnat).