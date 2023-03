Namur: la mise en garde de Cédric Fauré

Blessés, Marlon Degryse et Erdem Erdogan restent indisponibles. Le reste du noyau est sélectionnable. Un noyau que Cédric Fauré a clairement averti: "J’entends à gauche et à droite que plusieurs de mes joueurs sont contactés. Mais j’ai prévenu le vestiaire, si je vois un joueur moins concerné, il sortira de l’équipe, c’est très clair. Ça commence aussi à me fatiguer que ces clubs sans licence, dont la saison est finie, fassent déjà leur équipe. Ça peut fausser un championnat. J’ai aussi des joueurs qui m’intéressent dans cette division mais par correction, je vais attendre."