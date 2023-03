Onhaye

Le "deal" entre Lio Brouwaeys et ses joueurs est connu. En cas de succès le week-end, c’est congé lundi. "C’était donc encore le cas cette semaine, rigole le coach walhérois, satisfait d’avoir vu Léo Granville resigner. Il nous reste à voir trois ou quatre joueurs et ce sera bon", ajoute-t-il.

Pour accueillir Tournai, il devra sans doute encore se passer de Josué Bastin (genou). "Les autres sont disponibles, y compris Greg Guiot qui a joué avec une entorse samedi passé."

Tamines

Ugo Becquevort suspendu pour la venue du Pays Vert, dimanche, Tibor Balog espère pouvoir aligner Corentin Vassart, sorti après 65 minutes samedi dernier suite à un coup. "Il est aux soins, on le préserve car je n’ai guère d’autres solutions, confirme le mentor de la Jeunesse qui attend des nouvelles de son attaquant William Pale Mone. Il ressent une douleur derrière la cuisse et passera une écho ce jeudi." David Bulfon sera par contre dans la sélection. "Je ne l’avais pas repris car j’avais besoin d’un style d’attaquant différent la semaine passée. Mais ici, je compte sur lui." Enfin, le staff attend impatiemment le retour de l’étranger du président pour avancer sur les dossiers chauds de la saison prochaine. "Nos joueurs sont sollicités, il faut des réponses", conclut Balog, incertain lui aussi sur son avenir.

Couvin/Mariembourg

Les Fagnards ont laissé des plumes dans le partage face au solide leader montois: "jaunis" pour la troisième fois, Duchene, Sobry et Galante seront suspendus pour le déplacement capital à Saint-Ghislain. "Et ce n’est pas tout, revenu de blessure et parti jouer en équipe B pour reprendre du rythme, Lucas Magotteaux a été exclu pour deux cartes consécutives, regrette Fabrice Lebrun. Cela fait donc quatre suspendus. " Pour ne rien arranger, Davrichov ne sera pas là, retenu par son boulot. "Mais comme je l’ai répété, on ne gagne pas avec onze joueurs mais avec un groupe. Ce sera l’occasion pour d’autres de s’exprimer et à l’un ou l’autre bons éléments de P3 de venir se montrer. Dans la mentalité, Couvin prouve qu’il veut se sauver. Notre bilan depuis janvier (17/27) est incroyable, on doit continuer. Franchement, quand j’ai repris l’équipe en novembre, je ne pensais pas être dans la situation d’aujourd’hui ".

Deux retours malgré tout à signaler, ceux de Thibaud Hallaert et de Maël Chartier, le futur joueur de Petigny.

Aische

Audric Jorand, le jeune défenseur des Spirous (P1) passé par le Sporting de Charleroi et Ciney évoluera à Aische la saison prochaine. Le latéral droit de 21 ans est aussi passé par Onhaye et le RCS Brainois depuis son départ du Condroz. "Mon objectif était de retrouver la D3 comme j’y ai déjà goûté avec Ciney et Onhaye, explique Audric. Jérôme Patris m’a appelé pour me rencontrer et ça m’a beaucoup plu. Je vais y retrouver Clément (Choisez) et j’espère Lucien (Gauchet), s’il resigne." "Audric peut faire tout le flanc et va très vite, précise son futur coach Jérôme Patris qui attend la réponse d’un autre joueur au profil défensif. On sera aussi fixé pour notre gardien Vincent Rousseau ce jeudi. Devant, on cible toujours deux attaquants."

Pour le déplacement à Manage, Choisez est suspendu. Javaux et Maisin sont allés disputer le match amical de l’équipe B mardi à Arquet (défaite 2-1). Enfin, Rousseau et Thirot terminent leur revalidation et sont attendus mardi prochain à l’entraînement.

Série B

Ciney

Sans surprise, le quatrième renfort cinacien après Marrazza, Gaziaux et Dehon s’appelle Bryan Michels. Le flanc aischois rejoindra le Condroz pour y retrouver Manu Rousselle. "L’objectif est de jouer le top 8 minimum et pourquoi pas le top 5, explique le joueur de 28 ans. C’est un beau challenge et je suis content d’y retrouver des joueurs avec qui j’ai déjà joué, dans de belles infrastructures et sur un bon terrain." Manu Rousselle ajoute: "C’est un joueur assez polyvalent. Comme les autres nouveaux, il apportera de l’expérience et c’est tout bon pour la progression de nos jeunes. "

Samedi, Ciney accueillera Aywaille avec Bruckner, de retour de suspension. Antoine (coup sur la cheville) et L. Lambrechts (entorse) ont fait l’impasse mardi. Villano se réentraîne normalement.

Rochefort

Malgré l’engouement pour le match à Richelle et l’effervescence autour de ce rendez-vous peut-être synonyme de titre, l’Union Rochefortoise tente de préparer sereinement le déplacement au stade de la Cité de l’Oie. La priorité du staff en ce début de semaine, c’était que les joueurs récupèrent du derby engagé gagné samedi. Un derby qui a laissé des traces puisque Cornet et Said n’en sont pas sortis indemnes. Le second est d’ailleurs toujours incertain.

Lazitch rentre de suspension au meilleur moment dans une équipe qui s’entraînera une dernière fois vendredi soir. Avant l’apothéose dimanche ?