Becquevort ne viendra pas à Meux

Samedi face à Hamoir, Meux devra composer sans Mazy et Kinif, suspendus. Ce dernier en profite pour faire une semaine "off", histoire de soigner quelques petits bobos. Paquet a dû écourter l’entraînement de mardi après avoir ressenti une gêne aux adducteurs. Enfin, Si Bajraktari et Farikou sont toujours en délicatesse avec leur cheville, Sleeuwaert devrait pouvoir s’aligner.