14-19, 9-9, 6-11, 15-9.

NAMUR: Remacle 14 (2x3), Colin 3, Giaux 1, Dive 3 (1x3), Henquet 5, Godart, Agabalova 9 (1x3), Chirishungu 8.

BONINNE:Van Hamme 1, De Vleeschouwer, Delahaut, Philippe, L. Lakkerwa, Bussmann 5 (1x3), A. Lakkerwa 4, Fivet 11, Hubaut 19 (1x3), Lemaire 8.

Dans ce choc de haut de tableau et où l’accent est mis sur la défense, Boninne a souffert jusqu’au bout face à de tenaces Namuroises. D’entrée de jeu, les deux formations s’appuient sur leur force. D’un côté, Namur se montre précis à distance. De l’autre, Boninne, par l’intermédiaire de Hubaut et de Lemaire, domine plutôt le secteur intérieur. C’est 14-19, 10e. Dans le deuxième quart, les Rouges et les Jaunes proposent de belles intentions mais tantôt étouffées par les défenses, tantôt maladroites, elles peinent en zone de finition. C’est 23-28 au repos.

Même dynamique à la reprise. Face à des défenses féroces, la maladresse et la précipitation sont de rigueur. Boninne prend toutefois une option grâce à deux tirs primés. 29-39, 30e.

Le grand pressing namurois empêche l’accès au panier à Boninne pendant six minutes. Ceci permet à Namur de grappiller son retard au fil du quart-temps, au point d’obtenir l’occasion d’arracher la prolongation, sans succès.

"Face à la défense agressive namuroise, nous avons rencontré des difficultés à poser notre jeu habituel, remarque le coach, Germain Fivet. Nous n’avons trouvé le chemin de l’anneau que par moments. Par ailleurs, l’adresse en a pris un coup en première mi-temps puisque nous avions moins de temps pour prendre nos tirs. Malheureusement, nous n’avons pas concrétisé notre domination au rebond. Hormis quelques erreurs évitables, les filles sont restées attentives jusqu’au bout et ont dû batailler pour aller chercher la victoire. Mais Namur y est pour beaucoup."

"Au lieu d’axer notre jeu dans la raquette, ne se montrant agressif, on a joué trop latéralement, admet le coach namurois, Aurélien Garraux. Quand les consignes ont été appliquées, on a créé des décalages et les paniers ont suivi. Dommage d’avoir laissé trop de secondes chances, ça ne nous a pas permis de partir en transition. En revanche, dans le dernier acte, alors que je n’ai pas grand-chose à leur reprocher défensivement, on a davantage couru et alors provoqué des fautes. Il y a beaucoup d’enseignements positifs à tirer sur ce match."