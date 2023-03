Cela n’empêcha pas les 200 concurrents alignés au départ de réaliser des prouesses, sur des parcours de 7, 13 et 22 kilomètres, avec plus de 90% de sentiers off-road.

Rapidement en tête à tête, Jérémy Wanet et Guillaume Franckinioulle creusaient l’écart sur le reste des concurrents. Au final, Jérémy s’imposa pour cinq petites secondes.

"Après avoir passé toute la course ensemble, j’ai augmenté la cadence dans le dernier kilomètre pour l’emporter", commentait le vainqueur.

Chez les dames, Lucie Lothaire décrocha une jolie 10e place au classement scratch, devant Christelle Moreau et Régine Florent. Sur le 13 kilomètres, après un départ calme, Julien Hastir revint petit à petit sur la tête de course, pour finalement s’imposer avec une poignée de secondes d’avance.

"Je suis revenu sur l’homme de tête après 7 kilomètres et j’ai décidé de rester dans son sillage. À trois kilomètres de l’arrivée, j’ai placé une accélération, qui m’a permis de prendre un peu d’avance, malgré le bourbier sur une bonne partie du parcours", commentait le vainqueur, qui termina devant Théo Suray et Michel Castillo.

Chez les filles, ce fut aussi assez disputé, puisque les trois premières se tenaient en deux minutes trente. Aicha Mathieu se montra la plus rapide, devant Emmanuelle Sion et Aline Jaumotte.

Le plus long parcours, de 22 bornes, a vu deux hommes terminer presque côte à côte. Justin Comté a été déclaré vainqueur, devant Thomas Meurens et François Degrez. Emeline Scholsem a devancé Laurence Mathet et Fabienne Stiers.