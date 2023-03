Profondeville l’emporte après prolongation

Après plusieurs défaites consécutives de quelques unités, Profondeville a, cette fois, fait pencher la balance en sa faveur au Black Star (57-58). "Je pense que nous avons eu plus de volonté et d’envie que nos adversaires, commente Dieter Van Muylder, qui a succédé à Christophe Costantiello à la tête des Sharks il y a un mois. Alors que nous n’étions que 6, avec un U16, notre combativité a fait la différence pour accrocher la prolongation et l’emporter face à une équipe du Black Star qui n’a pas suffisamment mis d’intensité. Le mérite revient vraiment au groupe, qui continue de s’accrocher, malgré plusieurs courtes défaites. Pour les trois dernières rencontres, j’espère que nous pourrons accrocher deux succès".