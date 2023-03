Matagne plus prolifique que Magis avec Pondrôme, Quandt et Gilsoul retrouvent le goût du doublé

En P2A, le leadership se joue aussi à 25 buts, et c’est l’ Olympien Nicolas Herbiniat (FCO Namur) qui s’en empare, juste devant Bryan De Groote (Sauvenière). Bastien Gilsoul complète le podium du classement et franchit la barre des 20 goals en ayant marqué deux fois dans la rencontre de dimanche, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 4 décembre et son quadruplé lors du succès de Rhisnes 7-0 dans le duel des Mauves contre Naninne. Tristan Coucke (Profondeville) et Hugo Quandt (Bossière-Gembloux) ont également inscrit un doublé ce week-end, le premier du joueur mosan mais déjà le second du Gembloutois qui passe ainsi de 2 à 4 réalisations personnelles en championnat.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 25e journée de championnat:

P2A

25 buts

Herbiniat (FCO Namur)

24 buts

De Groote (Sauvenière)

20 buts

Gilsoul (Rhisnes)

16 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), Leruth (Ligny)

15 buts

A. Reins (Rhisnes)

13 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Marion (Wépion)

12 buts

Gillard (Aische B), Harrad (Wépion)

11 buts

Lajili (Jambes), B. Adam (Ligny)

10 buts

Poskin (Éghezée), Hannecart (Naninne), Duchêne (Petit-Waret), T. Rihoux (Rhisnes)

9 buts

Paris (Ligny), Deheneffe (Malonne), Baugniet (Naninne), S. Guenegand (Wépion)

8 buts

Gourmet (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), Notte (Lustin), Demeuse (Profondeville), Dehaye (Rhisnes)

7 buts

Perez Avial (Éghezée), Camara (Jambes), Leocata (Lustin), Doupagne (Petit-Waret), Joine (Rhisnes), Huygen-Thomas (Wépion)

6 buts

Tallier (Bossière-Gembloux), Genard (Grand-Leez B), Gondry (Malonne), Coucke (Profondeville)

5 buts

Bernard (Bossière-Gembloux), Kessler (Éghezée), J. Corvo et Rossini (FCO Namur), Fall (Jambes), Preumont (JS Tamines B), Mascaux (Ligny)

4 buts

Ferrante (Aische B), Quandt et Sabbe (Bossière-Gembloux), El Kouchaii (FCO Namur), Beguin et Depireux (Grand-Leez B), Salihu (Jambes), Charpentier et Hennau (Ligny), Diz Villanueva (Lustin), Bottaro et Craps (Malonne), Vermeren (Naninne), Delitte et Franssen (Petit-Waret), Folens et Herbay (Profondeville), Guillaume et Misson (Sauvenière), Miler (Wépion)

3 buts

Moureaux, Van Achter et Willaert (Éghezée), Liotta (FCO Namur), Delooz et Longin (Grand-Leez B), Belic, Caplier, Lo Manto et tSebaihi (JS Tamines B), Stevens (Ligny), Robert (Lustin), Baume, Hermand et Mary (Naninne), A. Blavier (Petit-Waret), Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard et Tallier (Rhisnes), Bower, Desmet et Henrion (Sauvenière), T. Guenegand (Wépion)

2 buts

Nameche (Aische B), Laidi (Bossière-Gembloux), Gys et Thierens (Éghezée), Crimi, Ibrahimi et Strazzante (FCO Namur), Barry (Grand-Leez B), Manzi et Sainthuile (Jambes), El Badri, Mirabella et Porcaro (JS Tamines B), Conti et Delcommene (Ligny), Pilar Cerqueira et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Pinchart et Rigaux (Naninne), R. Blavier, Demaerschalk et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Militello et Scailteur (Profondeville), Ancion et Munaut (Rhisnes), Destain et François (Sauvenière), Chelli (Wépion)

P2B

25 buts

Magis (Pondrôme), Wauthy (Rochefort B)

19 buts

Collin (Rochefort B)

17 buts

Pisvin (Gedinne)

15 buts

Patrick Nama (Anhée), Baudaux (Pesche)

14 buts

V. Dubois (Anhée)

13 buts

Koné (Havelange)

12 buts

Huet (Assesse), Ar. Bodart (Onhaye B), Giglio (Petigny-Frasnes)

11 buts

Quevrin (Gesves), Bridoux (Schaltin)

10 buts

Labar (Assesse), Fadeux (Pondrôme)

9 buts

Descarpentries (Bioul), Hassani (Gedinne), Poupaert (Petigny-Frasnes), F. Baudoin (Pondrôme), Deghorain (Tarcienne)

8 buts

Martin (Anhée), A. Sohy (Gedinne)

7 buts

Waldrant (Gedinne), Steeno (Onhaye B), Gjorgjijevski (Petigny-Frasnes), Piérard (Rochefort B), Nkoue (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), Helson (Bioul), Betsem (Onhaye B), Gigot (Pesche), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Hassani et Matagne (Pondrôme), Dumont (Surice)

5 buts

Frérotte (Anhée), A. Delcourt et Lincé (Bioul), G. Hardy (Flavion-Morialmé B), Nguea Edimo (Gesves), Maistriaux et Tenaerts (Petigny-Frasnes), Y. Sacré et Servais (Surice)

4 buts

De Maglie et A. Dubucq (Anhée), Becheker (Flavion-Morialmé B), Catoul et M. Sohy (Gedinne), André et Demarcin (Gesves), Coene et Van Crombruggen (Havelange), Loriers (Onhaye B), Wanschoor (Petigny-Frasnes), Antoine et Rochette (Pondrôme), Berny, Mullens et Simon (Schaltin), Collinet (Surice)

3 buts

Beguin et Hosselet (Anhée), Conrard, Hermant et Tripnaux (Assesse), Dache (Bioul), Gilsoul, Latini et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard (Gedinne), Bodson et Van Der Veken (Gesves), B. Lizin (Havelange), Bouterbiat (Onhaye B), Durieux et Léonard (Pesche), Ezzeroual (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), M. Brilot, Leleu, Mahin et Servais (Rochefort B), Guilleaume et Otte (Schaltin), Hainaut et M. Sacré (Surice), Kisita (Tarcienne)

2 buts

Y. Dubucq (Anhée), Blasutto et Servais (Assesse), M. Delcourt, Jacquet et Jadoul (Bioul), Antonio Cristovao, Catteeuw, S. Hardy, Janssens et Mouton (Flavion-Morialmé B), Robinet (Gedinne), Bastin, Denis, Julien, Pierre et Suray (Gesves), Tonglet (Havelange), Au. Bodart, Plaquette, An. Poncelet et Tasiaux (Onhaye B), Genicot (Pesche), Duriau (Pondrôme), Kamba et Thomas (Rochefort B), Bernard, Colard et Rezette (Schaltin), Lecoyer, Magotteaux et Simon (Surice), Alessandro et Libert (Tarcienne)