Loyers voit Amandine Ernoux faire son retour

Le press loyersois déjoué, les "Bleues" ont eu plus de contre-attaques et dans l’autre sens, elles ont évité que les "Rouges" inscrivent des paniers faciles (65-49 au final).

À Loyers, cette semaine se termine donc avec une troisième défaite en autant de rencontres mais des enseignements positifs sont à retirer. "On s’en sort sans blessure et on a pu compter sur l’apport d’Amandine Ernoux qui est de retour plus tôt que prévu, souligne le mentor namurois, Nicolas Rassart qui n’est pas inquiété par la remontée de Pepinster. Elles n’ont que le renfort des R1 à domicile et elles auront encore des déplacements. Leur match à Namur permettra de voir si les renforts font le déplacement aussi mais j’ai un doute." Avec 5 victoires contre 3 pour les Verviétoises, dont 2 sur forfait pour les Pépines, il faudra un gros concours de circonstances pour voir Loyers basculer en P1. "Nous sommes positives de 14 points à l’avérage et nous avons encore à jouer Prayon, Profondeville, Pepinster et Quaregnon. Nous irons encore en chercher une d’ici là."