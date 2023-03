Les Namurois contraints au sans-faute

Le premier duel de ce triptyque aura lieu ce dimanche après-midi (15 h), au Masuage, contre Gand. "Cette équipe, actuellement quatrième, était un concurrent pour les play-off. Et elle nous avait battus chez elle. On y avait pris un bon coup de bambou. Et on en était revenus très frustrés, car on n’avait su concrétiser aucune de nos actions. Au-delà des considérations de classement, on aura donc à cœur de rectifier le tir contre cet adversaire. On enchaînera avec la venue d’Anderlecht, avant-dernier, et enfin le déplacement chez les Citizens d’Auderghem, qui réalisent une bonne fin de saison."

Le groupe namurois serait-il prêt, le cas échéant, à franchir le cap vers l’élite ? "On sait que le chemin n’est pas facile, car il faut déjà arriver jusqu’au barrage, puis le gagner. Pour l’instant, ce serait contre Ottignies, une solide équipe. Et cela se jouerait en un seul match, apparemment sur le terrain de l’équipe de D2. Ce qui serait super pour Namur. Après, se pose en effet la question de l’intérêt d’une montée. Comme l’a dit mon capitaine, cela ne se refuse pas, même si ce serait très compliqué, un étage plus haut. C’est quand même pour cela qu’on fait du rugby, pour avoir de gros challenges à relever. Je crois que la plupart des joueurs seraient partants."

La réserve en tête ?

On le sait, la décision de la Commission des litiges d’annuler les play-off (en D2-D3 seniors et en D2 ladies), suite à une plainte de quelques clubs, a été très mal accueillie, surtout par les cercles concernés au premier chef. Une dizaine d’entre eux, dont celui de Namur, ont d’ailleurs interjeté appel.

"Nombreux étaient ceux à avoir fait de cette accession aux play-off un de leurs objectifs. Et voilà qu’on leur enlève cette perspective en plein championnat. On ne peut que trouver cela injuste. C’était aussi l’assurance de prolonger la saison. Car, dans l’état actuel, si on ne se qualifie pas pour le barrage, notre saison sera terminée le 16 avril. Et on ne reprendra qu’en septembre. Ce serait un très long break. La balle est dans le camp de la Fédération. Mais pourrait-elle encore faire marche arrière", s’interroge le T1 d’un staff qui peut encore briguer le titre avec l’équipe réserve. "Elle est composée de quelques anciens et, surtout, de beaucoup de jeunes. Et tous sont super-motivés, car ils savent qu’il y aura peut-être une belle récompense à la clé. Si on l’emporte ce dimanche contre Gand, on sera vraiment en bonne posture."

Une semaine après la Saint-Patrick, ce 26 mars pourrait donc, lui aussi, être synonyme de fête(s), chez les Rouges et Noirs.