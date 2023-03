Le maintien est encore dans les cordes de Ciney

Rien n’est évidemment acquis par la grâce de cette deuxième victoire. Mais l’espoir persiste. "On est revenus à un point de Charleroi, qu’on doit encore rencontrer à Monceau, dans trois semaines. Mais il y aura déjà un très important Nalinnes-Charleroi ce samedi. On espère que les Nalinnoises nous donneront un petit coup de main. De notre côté, on recevra Lennik. C’est un adversaire prenable. Malheureusement, on sera privés d’Alice Fourneaux, un de nos atouts majeurs au centre, et de Prescillia Sauvenière. Ce sont des filles de P1 et de P2 qui les remplaceront. Mais on ne sait jamais", espère le coach condrusien, qui mesure toute l’importance d’un maintien à l’étage national. "On est un des seuls clubs de la région présent à ce niveau, qui est évidemment plus attractif pour les jeunes joueuses. Deux filles sont ainsi prêtes à nous rejoindre, mais uniquement si on évolue encore en N3. Et le raisonnement vaut pour mon successeur. Un candidat s’est manifesté, mais il n’est intéressé que si on se sauve. Dans le cas contraire, il préfère rester dans son club actuel."

Rejouer les premiers rôles en Promotion

Chez les messieurs, le couperet semble par contre s’être abattu sur l’équipe de Floreffe, après sa défaite 3-0 chez les concurrents de Baudour. "On savait que ce serait difficile pour elle en N3, confie le responsable sportif du club, Fabrice Mouillard. D’autant qu’on n’avait pas su finaliser le recrutement d’un passeur et d’un opposite, comme on le souhaitait. Et qu’il y avait deux descendants par série. C’est dommage, car notre départ avait été très correct, avec un bilan de sept points sur nos cinq premières rencontres. Puis, les blessures d’Arnaud Heine et de Maxime Art nous ont été préjudiciables. On alignait aussi beaucoup de jeunes, dans un groupe qui avait l’habitude de gagner depuis plusieurs années, de la P3 jusqu’en promotion. Là, ils partaient dans l’inconnu et ont dû encaisser les coups à répétition."

Cette expérience en nationale n’aura pas été inutile, pour les promus sambriens. "Les jeunes auront beaucoup appris, notamment au contact des équipes néerlandophones. C’est cela, qu’il faut retenir. On s’était donné deux ans pour monter et on a eu la chance de décrocher le titre dès la saison passée. Le seuil était sans doute trop important, mais on ne pouvait refuser cette accession. Et ce n’est que partie remise, car on veut reconstruire la meilleure équipe possible, pour jouer directement les trois ou quatre premières places en promotion, et la tête dans les deux ans. Une bonne partie des joueurs du noyau va rester et on entend y incorporer trois ou quatre éléments supplémentaires. Un nouvel entraîneur, ou joueur-entraîneur, va aussi être désigné pour succéder à Nicolas Piraux. On suit plusieurs pistes", enchaîne le dirigeant d’un club qui pourrait aussi fêter des titres cette saison, avec sa P3 messieurs, voire sa promotion dames, en lutte très serrée avec Namur et Ixelles en tête de la série B. "On a raté le coche contre Barbar voici dix jours, en perdant 2-3, alors qu’on avait très bien commencé le match. On doit encore recevoir Namur. Le but reste de monter, même via le tour final des deuxièmes, qui devrait envoyer six des huit équipes participantes en N3. On cherche aussi un coach pour cette formation. Fabio Cocchini avait accepté de dépanner, mais ce n’était pas le deal de départ. Il devrait reprendre une équipe plus jeune."