La runner de la semaine - Maëlle Lambert: "Je me fixe rarement des objectifs"

Il faut remonter sept ans en arrière pour voir Maëlle Lambert faire ses premiers pas en course à pied. À l’époque, la jeune maman de 36 ans souhaitait perdre du poids. " J’ai commencé à m’entraîner toute seule, à la maison, sur mon tapis. J’ai rapidement accroché. Et puis j’ai écouté ce que mes proches me disaient et je me suis décidée à aller courir dehors. Durant les premières années, je m’entraînais seule et ce n’est que depuis peu que je viens de rejoindre le club Run Together à Chastres ." Originaire de Fernelmont, l’institutrice primaire habite maintenant Mont-Saint-Guibert et travaille dans une école spécialisée à Uccle.