Hélène Herman a partagé le terrain beaurinois avec sa fille Maëlle

Une "première" qui en appellera bien d’autres. "Cela semble facile pour elle. Le talent est là et elle est déjà grande, comme sa maman (rire). En P4, les jeunes évoluent à toutes les positions. Ce samedi, elle a occupé le poste 2, la même place que moi. Le but est d’ailleurs qu’elle reprenne le flambeau. Notre noyau est majoritairement composé de joueuses ayant dépassé la trentaine. On essaie donc de tenir l’équipe, le temps d’amener progressivement les jeunes promesses du club jusque-là. Moi, à 43 ans, j’ai décidé d’arrêter à la fin de cette saison", raconte celle qui entama son parcours à Wellin. "J’avais 12 ans et c’est un voisin qui, remarquant ma taille, m’incita à aller faire un test. J’ai tout de suite adhéré. On est montées de P1 jusqu’en N1 avec ce club, où j’ai vécu mes plus belles années. Je suis ensuite passée à Anhée, pendant sept saisons, avant d’arrêter, pour donner naissance à Maëlle et à son frère, qui fait du foot lui. J’ai repris à Tellin, en P4, avant de rallier Beauraing, où je coache une équipe U13 filles. Je continuerai. Et je suivrai évidemment Maëlle."