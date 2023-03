Giresse Mwemwe rejoint Arquet

Courtisé par plusieurs clubs de D3, Giresse Mwemwe a opté pour la P1 d’Arquet… Un choix qui pourrait toutefois le ramener plus vite que prévu en division nationale puisque les Vedrinois, en course pour le titre de l’élite provinciale namuroise avec Loyers, pourraient bien signer une deuxième montée consécutive, après leur sacre de P2. L’ancien Taminois ne cache évidemment pas qu’il aimerait autant rester en D3 "dans un club qui grandit bien et qui me voulait vraiment", dit l’habitant de Jambes qui évoluera près de chez lui. Et sur un terrain familier… "Je suis à la maison là-bas. J’ai déjà joué à Arquet il y a plusieurs années. Je connais très bien les dirigeants, le coach et certains joueurs comme Jean Mathieu, Grégoire Martin et Malcolm Nzinga."