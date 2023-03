Après la "saga des U21" et les forfaits qu’elle a entraînés, en Coupe comme en championnat, Flavion va disputer son quart de finale de coupe de province face à Spy. Et les Rouges, qualifiés sur tapis vert au détriment de Grand-Leez, y croient dur comme fer. "Tout est possible et, face à cette équipe de Spy, nous avons toutes nos chances, juge le T1 florennois Eddy Morue. Nous sommes dans une bonne passe et, sur un match, on peut passer et espérer atteindre les demies." La bonne nouvelle à Flavion est également la prolongation de plusieurs cadres. Après le gardien Unver, Petrisot, Lamock, Cheront, Henrick et Audric Zingle, le buteur maison, ont resigné pour la saison prochaine.

"Nous allons devoir resserrer les boulons en défense, assène Eddy Broos, car nous venons de prendre 6 buts en 2 matches. Or, nous en avons inscrits 12. Il faudra donc être rigoureux face à un adversaire qui n’a pas porté réclamation et eu gain de cause pour rien. Sur un terrain gras comme dimanche dernier, nous avons montré que nous avions les armes pous nous qualifier."