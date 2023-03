Corrida de Rhisnes: Baptiste Weitkunat et Christopher Van Leendert se sont "entretués"

+ Les résultats des 3 km

Sur la double boucle, la victoire est revenue à Jérémy Wanet et Apolline Ramboux, qui signe une impressionnante 5e place au scratch.

+ Les résultats des 6km

Partis sur les chapeaux de roue, on pourrait croire que Christopher Van Leendert et Baptiste Weitkunat étaient sur le moyen parcours. Pourtant, les deux hommes étaient bien alignés sur les 9 kilomètres. Si Christopher a tenté de décrocher son cadet à plusieurs reprises, Baptiste s’est accroché, jusqu’à un kilomètre de la ligne d’arrivée, où ce dernier est parvenu à mettre la bonne attaque pour s’imposer pour deux petites secondes seulement. "Ce n’était pas au calendrier, mais n’ayant jamais fait la course, je me suis dit “pourquoi pas ?”, commente Baptiste. Il n’y avait pas énormément de concurrence et j’ai vite compris que Chris et moi allions nous entretuer." Chez les dames, la victoire est allée à Marie Bernard.

+ Les résultats des 9km