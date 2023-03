Cerfontaine s’impose à Faulx

Pour Faulx c’est évidemment la soupe à la grimace après la défaite face à Cerfontaine (59-72). "Je suis déçu, confirme le coach de Faulx Alain Alexis. En fait il n’y a pas eu de respect des consignes et une très mauvaise mentalité de la part de certains joueurs. Et comme nos shoots ne rentraient pas on ne pouvait rien revendiquer. Pour sa part, Cerfontaine a connu une belle réussite aux tirs à distance" . Face à Ciney, Maillen a renoué avec le succès (79-69). "On a assisté à un beau match de la part des deux équipes avec pas mal de shoots à trois points réussis, explique le coach assessois Olivier Collignon. Malgré la pression de Ciney on est resté calme si bien qu’on a eu le plus souvent l’avance au marquoir. De mon côté, si j’estime que cette victoire est due à un collectif, je donnerai une mention spéciale à Bastien Bachelart et à Louis Bienstman. La semaine prochaine on se rend chez le leader belgradois. Si on veut encore espérer la troisième place il faudra qu’on réalise un exploit" . "Le niveau de jeu a été relativement élevé, explique l’entraîneur cinacien Éric Vancoillie. Maintenant je n’ai pas été satisfait des arbitres qui, pour moi, n’ont pas été à la hauteur lors du dernier quart lorsque les visités se sont montrés plus agressifs" . Pour sa part, Profondeville a été défait à Natoye (62-58). "Nous avons très bien entamé la rencontre avec une marque de 16-2 au terme du premier quart, confie le coach mosan Kevin Cassart Puis, mes joueurs ont cru trop vite au succès. Après la pause le jeu était équilibré même si mes joueurs se sont montrés trop laxistes en défense" .