Andenne et Ciney travaillent à leur avenir

"On a le mérite de ne pas avoir pris le match à la légère en pensant qu’Andenne n’est que onzième" explique Yohan Balthazar le coach cinacien après la nette victoire contre Andenne samedi (65-35). "On a été sérieux, rigoureux. On a bien travaillé". Ciney a demandé sa licence pour la D3 pour la saison prochaine. "Il y a trois équipes dans ce cas et comme il y a deiux montants il faudra être classé en ordre utile et être devant. On va reprendre la même équipe avec en plus deux renforts : Yannick Moray qui vient de Waremme et Fabian Depetter (Genappe)". Pour le futur le club compte s’appuyer sur son équipe actuelle mais aussi sur son réservoir de jeunes afin de continuer à progresser.