Vestiaires

Aische: capital avant un double affrontement décisif

Bousculés en première mi-temps, les hommes de Jérôme Patris ont su renverser la situation. Mais la cause aurait pu être entendue après 45 minutes. "En première mi-temps, on a eu une conservation de ballon totalement stérile et sans efficacité. Bref, on jouait en deçà de nos qualités et on a encaissé un but folklorique. Puis, Braine a laissé passer sa chance." La suite, on la connaît, et c’est loin d’être la première fois. "Ils ont bien travaillé par la suite. Mais à 2-1, on aurait dû beaucoup mieux gérer cette supériorité. Heureusement, Jules nous a sauvés avec ce tir incroyable, qui récompense une belle prestation. On voit qu’il a bien récupéré de sa grave blessure au genou de la saison dernière." En tête de la tranche, ex aequo avec Mons et Tamines, Aische se retrouve aussi à un point de la cinquième place. De quoi garder des ambitions avant un double affrontement qu’on qualifiera de capital: dimanche à Manage (qui semble à la peine) et le samedi suivant face à Mons. P.B.