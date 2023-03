Trois renforts à Ciney, où Hanneuse prolonge

Le Ciney version Manu Rousselle tient trois renforts. Et trois joueurs qui connaissent la maison bleue. Le nouveau coach de la RUW a en effet "rapatrié" les Marlovanais Édouard Dehon et Vincent Gaziaux ainsi que le Rochefortois Simon Marrazza. Ces deux derniers sont en train de se remettre d’une blessure aux ligaments croisés. "Mais ils seront rétablis pour la reprise lors de la prochaine saison, (r)assure Manu Rousselle, qui connaît bien Vincent et Simon pour les avoir coachés à Aische. Ce sont de bons gars, avec une mentalité de gagneurs." Avec le retour de "Doug" Dehon dans la capitale du Condroz, c’est un fameux tiercé que Ciney vient de gagner. "Ils représentent une belle dose d’expérience qui manquait au groupe. "