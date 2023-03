Rentmeister: "Ce n’est pas grâce à moi"

Victorieux contre Marloie, au Parc des Roches (1-0), Rochefort peut valider son titre de champion ce dimanche, à Richelle. "Avec le résultat de Richelle et notre succès, on a deux pieds et une main en D2", ne cache plus l’entraîneur Jeffrey Rentmeister. Depuis qu’il a repris l’équipe suite au limogeage de Yannick Pauletti, après la dernière défaite en date de l’Union le 30 octobre dernier, le directeur sportif a métamorphosé Rochefort. "Tout ça, ce n’est pas grâce à moi. Il y a une équipe et tout un staff derrière qui font un travail exceptionnel. C’est tous ensemble que nous avons fait rentrer Rochefort dans une dimension qui est exceptionnelle pour le club et les supporters."