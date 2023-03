Poncin en route vers Rhisnes, Maistriaux quittera Petigny pour Nismes

Après la reconduction de Théodore Rihoux et les venues à venir d’Axel Gilissen (Grand-Leez, P1) et Aymeric Melotte (FCO Namur, P2A), c’est au tour du Fernelmontois Benjamin Poncin (cinq matches joués avec l’équipe de Benjamin Joine cette saison en raison d’une blessure) d’être annoncé chez les Rhinos. Les joueurs de Thomas Nélis, en lutte pour le titre en P2A, pourraient peut-être retrouver l’élite provinciale la saison prochaine… Et Benjamin retrouver rapidement ses anciennes couleurs sur un terrain.