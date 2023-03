Les Oheytoises restent en P2 malgré leur sacre (vidéo)

Aussi président du club, il se réjouit du succès de ses filles, qui s’inscrit dans une dynamique globale de relance du petit club condrusien. "L’ambition était de créer une famille, un esprit de club plus important que l’esprit de compétition. Le club se redynamise après une période Covid difficile. Sportivement on fait le max, mais on sait qu’on ne peut pas grandir davantage."

Face à Braibant

Bien qu’assurée du titre, les filles de Michel Borremans doivent encore jouer trois rencontres. "Le 1er avril, nous allons à Braibant. La sœur d’une de nos filles y est, ce match sera donc spécial. Ce sera une rencontre officielle sous le format amical. Ensuite, on dispute deux matchs le 30 avril. Givet ne savait pas venir ni nous accueillir à la date prévue, du coup nous nous sommes arrangés et on les accueillera. Ainsi, on affrontera Sombreffe, et deux heures plus tard, on jouera contre Givet", explique l’entraîneur, qui précise qu’il fera tourner l’effectif au maximum.

Rester en P2

Même si l’équipe féminine d’Ohey est promue, elle n’évoluera pas en P1 la saison prochaine: "Si on monte en P1, on va devoir recruter des renforts, or nous n’en avons pas les moyens. Aussi, si nous montons, on devra augmenter la cadence des entraînements à deux entraînements par semaine. Or, c’est déjà compliqué pour certaines joueuses de venir une fois par semaine. On veut conserver la convivialité du club."

Les Oheytoises peuvent se targuer de leurs 17 victoires sur 17 rencontres, et commencer à regarder à la saison prochaine sereinement.

Les championnes sous l’oeil du coach