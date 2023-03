L'équipe féminine de l'US Beauraing vise le doublé, elle s'est qualifiée pour la finale de la coupe de la province, en football

Une équipe

Le Givetois a travaillé sur l’état d’esprit de ses troupes. "Dès le début, j’ai appuyé sur la présence aux entraînements. Elles sont sérieuses, j’ai au moins 12-13 filles à chaque entraînement, certaines étant étudiantes et ne sachant donc pas venir en semaine." Et malgré une saison lancée sur une défaite, les Beaurinoises montrent un bel état d’esprit et enchaînent les victoires. "Le match contre Andenne (NDLR: perdu 4-1) est arrivé trop tôt. Le groupe n’était pas complet", regrette le coach.

Éducateur sportif pour la Ville de Givet, Sébastien Tiffanneau est ambitieux, rappelant que son objectif en début de saison était de réaliser le doublé Coupe + championnat. Objectif en bonne voie pour être réalisé, où Beauraing pointe à la deuxième place de la 1re provinciale, avec 42 points sur 48: "On va en finale de la Coupe, et en championnat, notre destin est lié à celui d’Andenne. C’est contre eux que tout va se jouer fin avril. Mais le coach reste fair-play: Quoi qu’il en soit, les Oursonnes méritent leur titre. C’est une équipe qui n’a rien lâché, qui a montré du beau jeu toute la saison."

Un groupe intergénérationnel

L’équipe féminine de Beauraing, ce sont "18 ou 19 filles, âgées de 15-16 ans à 36 ans." Celles-ci sont principalement originaires de la région beaurinoise, mais certaines proviennent de Givet, de l’autre côté de la frontière française. Mais aucun départ ou nouvelle arrivée n’est prévu pour le moment. "L’objectif est de finir la saison. J’ai un beau groupe sur lequel je veux m’appuyer et des jeunes à faire progresser. Je ne pense pas qu’il y aura des départs", rassure Tiffanneau.

Plus que quelques matchs pour que les Beaurinoises ne réalisent leur objectif de début de saison: le doublé.