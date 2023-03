Le retour du Run & Bike du Gembloux Triathlon Club

Mais voilà quelques semaines, sous l’impulsion du président du GTC, club créé en 2005, Michaël Clève, les membres se motivent pour remettre sur pied cet événement cher à leur club. Quelques semaines, c’est court pour mobiliser les troupes, mais finalement, une quarantaine d’équipes est au départ de la course, 13 sur la petite distance de 6 kilomètres et 27 sur la longue distance de 14 kilomètres.

Après un peu plus de 22 minutes, les coéquipiers de la Run&Fly, Lucas Defosse & Tom Noël franchissent la ligne d’arrivée devant Christopher Van Leendert & son fiston, Timothé, qui force son papa à courir tout du long, taille de vélo oblige. "Dans une difficulté avant un chemin de terre, nous réussissons à creuser l’écart sur nos concurrents. Une chouette première expérience ensemble et une victoire à la clé", commentent les vainqueurs. Père & fille, Nicolas Van Ruysevelt et Lola, s’imposent dans la catégorie mixte. Chez les dames, victoire surprise pour Laura Doucet et Adèle Parmentier.

Sur la longue distance, la bagarre est belle et c’est au sprint que se joue la victoire. Nathan Baras & Tom Goudemant s’imposent sur le fil devant Killian Lafont & Romain Vanhooff, devant les deux vétérans, Éric Brossard & Alain Trullemans, qui ont visiblement encore de bons restes. "Il faut avouer que nous avions été repérer un peu le parcours avant la course. Nous sommes 2e jusqu’au 7e kilomètre, avant de prendre les commandes jusqu’à un kilomètre et demi de l’arrivée. Et depuis ce dernier kilomètre et demi, nous nous livrons un mano à mano au sprint", précisent Tom & Nathan.

Dans la catégorie mixte, Michèle Janssens & Bruno Vanhorick se montrent les plus rapides. Seuls deux équipes féminines sont au départ, et la première à rallier l’arrivée est formée par Marie Moeyaert & Sophie Rulkin qui terminent devant Esthel Derdeyn & Sarah Tallier. "Chouette parcours et nettement moins boueux qu’à Andenne il y a un mois", soulignent les gagnantes.