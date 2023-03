Rochefort: "Le bilan du coach suscite l’intérêt"

La réussite de Jeff Rentmeister attire les regards. Poursuivra-t-il comme coach la saison prochaine ? "Tout ça doit encore être évalué avec lui, répond le président. Il n’a pas la licence UEFA A mais il existe des séances de rattrapage. Surtout, il a des touches plus haut, en Nationale 1 et en Challenger Pro League. Un tel bilan, ça plaît et ça suscite de l’intérêt. Jamais je ne l’empêcherai de partir. Une chose est certaine, combiner coaching et direction sportive, cela me paraît compliqué. On réglera tout ça une fois le titre en poche. Jeff connaît les ambitions du club et sa stabilité. Il sait que nos envies de gravir les échelons sont claires. On vise la N1 pour 2027. "

Déjà un œil vers la N1

Même son de cloche concernant l’effectif. Si le départ de Simon Marrazza vers Ciney est acté et que Ben Leleu a annoncé que c’était sa dernière saison à ce niveau, concernant les autres joueurs, rien n’est figé. "Mais tous ceux qui ont participé à la confection du titre deviendront évidemment éligibles pour la D2. Des garçons comme Lentz, Lazitch ou Cornet l’ont dit, ils sont venus pour un projet long terme. On a déjà des touches concrètes, surtout pour rajeunir un peu le noyau. Mais on ne va pas tout changer."

En dehors du terrain, Rochefort travaille aussi pour préparer l’avenir. "On ne veut pas être un club amateur artificiel ou le futur boulet de la N1. La base financière est là, les infrastructures, notre tendon d’Achille actuel, le seront bientôt. Dans l’optique de la licence N1, le nouveau terrain synthétique et l’académie sont indispensables. On aimerait rester au Parc des Roches avec l’équipe A même si ce serait plus simple de jouer dans le zoning. Un représentant de la Fédération est venu il y a une dizaine de jours pour voir comment rendre le terrain du Parc éligible pour la N1. Il est actuellement trop court de 3 mètres sur la largeur." Son équipe, elle, est à l’étroit en D3. Elle le démontre depuis des mois et avec douze points d’avance sur Richelle à cinq journées de la fin du championnat, l’apothéose approche à grands pas.

Pour le déplacement à Richelle (d. 15 h), le club affrétera trois cars gratuits pour ses supporters. Départ à 12h de la Place du Baty. Réservation auprès de Corentin Wauthy (0499/39 98 91) ou sur la page Facebook du club.