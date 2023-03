Jeffrey Rentmeister: "Ce n’est pas grâce à moi"

Victorieux contre 1-0 contre Marloie, Rochefort peut valider son titre de champion ce dimanche, à Richelle. "Avec le résultat de Richelle et notre succès, on a deux pieds et une main en D2", ne cache plus l’entraîneur Jeffrey Rentmeister. Depuis qu’il a repris l’équipe suite au limogeage de Yannick Pauletti, après la dernière défaite en date de l’Union le 30 octobre dernier, le directeur sportif a métamorphosé Rochefort.