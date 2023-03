Giltia, Laffineur et Fransquet s’offrent l’or

En dames B, Lilly Laffineur a ajouté un nouveau titre à son palmarès, en montant sur la plus haute marche du podium. "Pourtant, ce fut très compliqué, reconnaît la pongiste du Vedrinamur. Je n’ai pas toujours bien joué et mon mental n’était pas au top. Toutefois, dans les moments difficiles, j’ai pu hausser mon niveau de jeu et j’ai pu compter sur les précieux conseils d’Isabelle Laffineur, ma marraine."

En demi-finale, Lilly a flirté avec l’élimination. "Face à Aurore Durello (B2), je me suis en effet retrouvé menée 0-2. Je me suis alors contenté de remettre les balles sur la table, sans forcer, et j’ai finalement pu aller à la belle et m’imposer 11-7."

En finale, la Biouloise s’est offert de nouvelles frayeurs face à la Malonnoise Margaux Tschirr, qui n’a fait aucun cadeau. "La victoire s’est à nouveau jouée à la belle. Je l’ai emporté 11-8. C'est mon premier titre en simples B. Avec cette victoire et le titre conquis aux championnats francophones, j’espère monter série A."

Lilly disputera les championnats de Belgique série A dimanche prochain. "J’espère atteindre les quarts de finale et, pourquoi pas, une place sur le podium." C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Tim en veut d’autres

Tim Giltia a offert un deuxième titre à son club du Vedrinamur, en remportant la finale série B. "Dans l’ensemble, je n’ai pas été mis en difficulté. En huitièmes, j’ai perdu le premier set mais, bien coaché par Morgane Guidon, j’ai pu renverser la vapeur. En finale, je me suis imposée 3-1 face à Lermusiaux, du club de Don Bosco. J’avais déjà plusieurs titres en doubles ou mixtes, mais en simples, c’est ma première médaille d’or."

Tim, qui a choisi de prolonger l’aventure en superdivision avec Vedrinamur, espère intégrer le cercle restreint des séries A. Le pongiste vedrinois disputera lui aussi les championnats de Belgique série A, à Knokke. "Outre les simples, je disputerai les doubles avec François Gobeaux et les mixtes avec Jana Bernard." Avec de nouvelles médailles dans le viseur.

Belle performance aussi pour Sam Fransquet, en série C. Le Malonnois a créé la surprise en décrochant l’or. "Je visais le podium, mais monter sur la plus haute marche, c’est inespéré. J’ai aussi été parfaitement coaché par Christophe Namur. Ce titre est une belle récompense pour le travail fourni et un encouragement à poursuivre."

En finale, Sam a dû sortir le grand jeu pour s’imposer face Noah Genart, le champion provincial hennuyer et vainqueur du championnat francophone. "Après avoir concédé le premier set 10-12, j'ai pu renverser la vapeur en empochant les deux autres (11-9 et 11-1). Mon adversaire a forcé la belle, que j’ai remportée 12-10. Dans la manche décisive, j’ai cherché à démarrer le premier et j’ai opté pour un jeu plus offensif." Auteur d’une belle saison en régionale, Sam espère monter B4.