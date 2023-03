Les buts d’Angeli, de Bauduin et de Tricot n’ont pas fait le poids face aux réalisations de Guede (4), P. Monjoie (4), Bothy (2) et Limet (2).

TC Sambreville 3 JP-CJ Leuze 6

Guery (3), Albert, Dell’Aquila et Dethier ont permis aux Leuzois de prendre les deux points. Montoisy (2) et Abid ont inscrit les buts locaux.

HB Auvelais 3 Squadra Vedrin 4

Face à une équipe de la Squadra déforcée, les Auvelaisiens sont retombés dans leurs travers.

Dumont (1-0, 19e), Pigros (2-1, 24e) et Moretti (3-4, 46e) se sont partagé les buts locaux, le très remuant Beguin (2), C. Munaut et J. Munaut, les buts visiteurs.

"Je suis terriblement déçu de mes joueurs, lançait le T1 local Régis Romainville. Plutôt que d’invoquer la malchance, l’arbitre ou la fonte de la calotte glaciaire, mes gars feraient mieux de regarder dans leur assiette et s’inspirer du courage, de l’envie et de l’abnégation des Vedrinois !"

"À six au dernier moment en raison de deux désistements le jour même (le second pour Émile Bastin), le match semblait perdu d’avance, mais une bonne discipline défensive et un bon Bryan Mouthoy entre les perches nous ont permis de signer un 4 sur 4", se réjouissait le T1 vedrinois Pierre Monjoie.

MFC Ciney 2 TC Sambreville 2

Pourtant bien en place, Ciney ne parvenait pas à contenir les assauts visiteurs (0-1, 4e, Abid ; 0-2, 20e, Hofra).

En seconde période, le pressing imposé par les visités portait ses fruits. Coene réduisait l’écart d’un tir croisé (1-2, 27e). Quelques minutes plus tard, Remacle, en grande forme, imitait son équipier (2-2).

"Il restait une poignée de secondes quand Camara a filé seul au but pour un face-à-face avec le gardien. Contre toute attente, M. Rifflart a sifflé la fin de la rencontre, sans même que l’action puisse aller au bout. Une décision surprenante qui nous a peut-être privé d’une victoire bien méritée", regrettait le T1 local Jérôme Renard.

MF Seillois 11 MFC Namur United 9

Cepa Dos Santos (2), Dago (2), Dejasse (2), Depas (2), Gilsoul (2) et Toussaint ont inscrit les buts locaux, K. Dury (1-1 et 10-8), Harte (1-2), Collignon (2-3, 5-5, 6-6 et 11-9) et Dessambre (4-4 et 9-7), les buts namurois.

Walcourt-Strée 1 Nosta Mettet-Oret 7

Pour la première fois de la saison, les Coalisés se déplaçaient à sept. Le repos était atteint sur le score de 0-4.

"La chance ne fut pas de notre côté. Nous avons touché neuf fois le cadre", précisait le capitaine Cédric Coppin. Martin Vanstichel a sauvé l’honneur local (1-7).

"Une très belle prestation après une victoire en coupe le mercredi et malgré une infirmerie bien remplie, précisait le gardien visiteur Cédric Graulus. Au cours d’une seconde période moins bonne, nous avons mené 0-7 après deux penalties scandaleux du gardien adverse. Dans pareil cas, nous aurions sûrement reçu des cartes pour ce genre de faute, et peut-être des suspensions."

T. Graulus (3), Blanchard (2), Bodart et Lo. Graulus se sont partagé les buts visiteurs.