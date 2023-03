Eugène, l’homme à tout faire

Tout le monde en convenait. Le gardien fagnard, Vincent Eugène, pouvait être désigné comme "homme du match". À lui seul, il a arrêté presque toutes les tentatives montoises et inscrit l’unique but de son équipe, sur penalty. "Il a clairement sorti une toute grosse prestation, souligne même l’entraîneur des leaders, Dante Brogno. La seule occasion cadrée de son équipe est à mettre à son actif. Il a vraiment effectué de gros arrêts." Que d’éloges pour Vincent, qui est revenu dans le groupe en cours de saison et s’épanouit au fil des matches. "Il est vrai que j’ai sorti quelques gros ballons, avoue-t-il modestement. Le partage est un peu frustrant, surtout en encaissant dans les arrêts de jeu comme ça. Et d’autant que le corner qui amène l’égalisation est imaginaire. Tout le monde l’a vu sur les images à la télé. A contrario, le penalty dont on a bénéficié est un cadeau aussi. Pour une fois que nous avions la chance avec nous…"