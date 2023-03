Ciney: Henrotaux "prend son temps", Dehon, Marrazza et Gaziaux reviennent

Malgré son départ annoncé en fin de saison, Emelin Henrotaux continue à se donner sans compter pour Ciney. Celui qui portait le brassard de capitaine à Mormont se montrait satisfait du résultat final. " Selon moi, la victoire aurait même pu être plus corsée en termes de chiffres. Si le score est de 0-3 à la mi-temps, je pense qu’il n’y a rien à dire. Nous avons été solides et avons fait preuve d’organisation et d’impact. La victoire ne se discute pas ", indique le médian cinacien qui ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. " J’ai pas mal de contacts, mais je prends le temps qu’il faut pour me décider. Je suis allé voir plusieurs clubs, et je privilégie le niveau national ou encore le haut de la P1. En-tout-cas, je ne ferme aucune porte et, contrairement à ce qu’on pourrait entendre ou croire, l’argent n’est pas un moteur. Je sais que les temps sont durs et je n’ai jamais privilégié l’argent au sportif. J’ai encore du temps pour y réfléchir et j’aviserai ."