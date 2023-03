Après Eremal Ibrahimi (FCO Namur) et Nicolas Rossomme (Etoile Taminoise), Andy Noël (un but en 24 matches joués avec Ligny cette saison) défendra lui aussi les couleurs de Bossière-Gembloux, deuxième en P2A, la saison prochaine.

Entraîneur cherche club

Serge Jassogne (ex Gesves B, Wépion B,…) recherche un nouveau challenge pour la saison prochaine en P4 ou P.3. Passé également par Fernelmont-Hemptinne il pourra apporter son expérience dans son nouveau club. Coordonnées: 0479/ 865662

Ham B se distingue par son fair-play

Cela arrive mais ce n’est pas si courant malgré tout. Lors de la rencontre Ham B-Lesve-Arbre en P.4C dimanche, alors que le score était très serré. les Hannetons ont décidé de botter un penalty exprès à côté, estimant que leur arbitre occasionnel s’était trompé "Ils auraient pu accrocher un point et c’est tout à leur honneur" nous signalait le coach de Lesve-Arbre, Manu Delcourt. B.J

Temploux va créer une nouvelle P.4

Les Aviateurs, quasi en route vers la P.3 depuis ce week-end créeront une nouvelle P.A pour le prochain championnat. Le club recherche des nouveaux joueurs pour composer le noyau. Contact: Benjamin Mazy: 0499/265661 B.J.

"Dinant B n’est pas favorisé"

Après les propos tenus par l’entraîneur de Leignon suite au match face à Dinant, Kévin Kadima voulait réagir. "Cela fait deux fois que nous sommes pris à partie pour des faits d’arbitrage, et nous ne méritons pas cette étiquette de leader par favoritisme. Nous avons eu des matchs avec aussi des pertes de points discutables, sans pour autant mettre en avant l’arbitrage adverse. Nous avons reçu lors de la journée inaugurale une carte rouge après sept minutes. Nous avons encore eu le cas la semaine passée avec l’exclusion de notre meilleur joueur pour deux cartes jaunes imméritées. Ce ne sont que des exemples, mais il est important de souligner notre sportivité dans ces cas précis. Pour dimanche, le penalty non sifflé n’en n’est pas un. La première faute se passe en dehors du rectangle. Le coup-franc a donc été sifflé tout logiquement. Certes, l’arbitre a été laxiste au niveau des cartons, mais il s’est aussi abstenu du côté adverse lorsqu’il a été invectivé par un joueur et bousculé." A-L.F