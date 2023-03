"Le sentiment est la déception forcément quand tu tiens la victoire contre Mons et que tu prends l’égalisation dans les dernières secondes, avoue le Couvinois. D’autant plus que le corner qui amène le goal, n’a pas lieu d’être. Mais nous étions acculés défensivement, on savait que Mons allait se montrer pressant dans notre partie de terrain."

DANTE BROGNO

La règle est simple

"Mon assistant a compté plus de 15 occasions de buts mais la règle au football est de mettre des goals, tranche l’entraîneur montois. Mes gars ont montré de la volonté, je ne peux pas leur retirer mais ils ont fait preuve d’un manque de réalisme. Avec la défaite de Sinsin et la victoire d’Onhaye, on réalise une demi-bonne opération."