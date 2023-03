Une victoire important pour Dinant

Sur le terrain de Leignon, l’équipe locale et Dinant se sont livrés à un duel acharné et tendu, duquel est sorti vainqueur le leader. Une déception pour les hommes de Patrick Dewilde, qui était très remontré contre l’arbitrage. "C’est une défaite décevante. Nous aurions clairement mérité mieux. L’arbitrage de notre adversaire a été scandaleux et a malheureusement pesé dans les chiffres. Là où nous aurions dû obtenir un penalty, l’arbitre n’a pas bronché et, sur le contre, nous avons encaissé. Dommage, car nous aurions mérité le nul", confiait l’entraîneur cinacien.