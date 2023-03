12-14, 19-17, 20-12, 14-6.

PROFONDEVILLE: Didion 0, Lizin 9 (1x3), Bouillon 4, Arnould 16 (2x3), Flahaux 0, Gaux 3, Romnée 16 (1x3), Bouchat 6, Juwe 0, Dandois 5, Romilly 6.

LOYERS: Dubit 3, A.Ernoux 7, Dhaens 4, Gailly 13 (1x3), Mathieu 9, Frocheur 2, J. Ernoux 9, Gérard 2.

Les Mosanes ont à cœur de s’imposer dans un derby face à des Loyersoises qui enchaînent leur troisième rencontre en l’espace de 4 jours ! Le début de partie est équilibré mais Loyers prend légèrement l’avantage à 12-14, profitant du manque de réussite des Shark s dans les 10 premières minutes. Si, offensivement, cela va mieux pour les "Bleues", avec notamment 9 points de la meneuse Arnould, les "Rouges" restent dans le coup malgré la fatigue qui commence à se faire sentir. Tout reste à jouer dans ce derby (20e: 31-31).

Les Profondevilloises démarrent mieux la seconde période en plantant d’entrée un 6-0. Le press adverse est vite passé et défensivement, les filles de Jordan Mouchart sont mieux en place. Les Loyersoises ont plus de mal et commencent à laisser filer la rencontre. L’écart grandit, la barre des 10, puis des 20 points d’écart est atteinte. Les Mosanes font tourner leur noyau pour remporter leur deuxième derby de la saison et signent une belle réaction après la défaite de la semaine dernière à Pepinster. "Finalement quand on regarde les résultats de Pepinster, c’est une demi-surprise, explique l’entraineur profondevillois, Jordan Mouchart en voyant les Vervietoises vainqueurs de Belleflamme. J’espère maintenant qu’on parviendra à enchaîner une série de 3 victoires." Pour Nicolas Rassart, cette semaine infernale se termine sur une bonne nouvelle. "Amandine Ernoux a reçu le feu vert pour reprendre après sa blessure aux croisés, signale-t-il. Tout comme face à Fleurus, on sort une très belle première mi-temps. Mais physiquement, c’est dur après le repos. Bravo aux filles de Profondeville qui ont fait le boulot. Pour notre part, il faut aller chercher le succès contre Prayon, on est motivé pour !"