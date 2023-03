Cartes jaunes: Bachelard, Jacquet, J. Dubois, L. Dubois.

Buts: A. Sohy (1-0, 43e), Jacquet (1-1, 54e), Frérotte (1-2, 60e), Martin (1-3, 70e).

GEDINNE: Mathieu, M. Sohy (68e Safari), Sciot, Bartiaux, Collard, Catoul (80e Martin’s de Sa), Bachelard (63e Darche), Pisvin, Robinet (72e Hassani), Leonet, A. Sohy.

ANHÉE: Galand, Hosselet, Ravet (65e Martin), Nama (70e Dubucq), Joaris, Frérotte (91e Grandville), L. Dubois, Beaufayt, Jacquet, J. Dubois, V. Dubois (82e De Maglie).

Ce choc débute sur un rythme endiablé et Mathieu doit se détendre, sur une frappe de Frérotte. Gedinne réplique par Pisvin, qui ne peut surprendre Galand. Alors que les Mosans prennent l’ascendant, Gedinne hérite d’un penalty pour une faute sur M. Sohy. Galand repousse la frappe de Pisvin, mais Antonin Sohy, à l’affût, pousse le cuir au fond des filets.

Les "Oranges" entament le second acte le couteau entre les dents et dès la 54e, Jacquet rétablit la parité. Les Mosans maintiennent la pression et à l’heure, Frérotte renverse la vapeur via le poteau. Les protégés du président Matisse enfoncent le clou à la 70e via Martin, idéalement servi par Frérotte. Le coach multiplie les changements, mais les Gedinnois ne parviennent pas à mettre Galand en difficulté. Et sur les contres, les "Oranges" galvaudent les occasions, par Frérotte et Martin.

Un second acte parfait

"Alors qu’on était bien, ce n’était pas évident de rentrer au repos avec un but concédé sur un penalty, confie Éric Jonckers. Les gars ont bien réagi et les dix premières minutes furent parfaites, avec deux buts. On a gagné tous les duels et les remplaçants ont fait leur boulot, quand ils sont montés. Anhée c’est une vraie famille. Les trois points nous permettent de reprendre la première place. Il nous reste cinq finales à jouer."

Dans le camp gedinnois, le coach saluait la prestation anhétoise. "Anhée a super bien joué. Nama et Frérotte, deux ailiers très rapides, nous ont fait mal. Il nous a manqué d’intelligence au niveau du placement. On n’a rien montré, offensivement. Anhée nous a ennuyé avec les longs ballons et nous avons eu du mal à reconstruire. On ne doit pas remettre tout en question par rapport à notre saison."