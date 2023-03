Cartes jaunes: Falzone, Gall, Fassin, Rébéré.

Buts: Gilain (1-0, 51e ; 2-0, 57e), Vermeulen (2-1, 60e), Lorenzon (3-1, 62e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef (72e Teklak), Granville, Defresne, Lizen (72e Poncelet), Gall, Gilain, Lambert, Guiot (78e Kembi), Guerri (89e Fastrez), Lorenzon.

TERTRE-HAUTRAGE: De Amicis, Privitera, Fassin (83e Tachenion), Wuillot, Valenti, Mukala, Rébéré, Sardo (67e Debelic), Debenest, Vermeulen, Falzone (77e Kone).

"Ce sont des matchs difficiles, face à des équipes qui se battent pour leur maintien et alignent des joueurs de qualité. La seule solution était de passer par les côtés, là où il y avait de l’espace", signalait Lionel Brouwaeys. Son équipe s’y employa d’entrée de jeu, avec de premières possibilités pour Gilain, alors qu’un centre de Guiot (qui avait resigné le matin) semait la confusion entre Mukala et son gardien. La suite était un rien moins convaincante, si on excepte un joli tir à ras de terre de Lambert, dévié de justesse en corner par De Amicis. Les visiteurs coupaient les angles et, malgré leurs difficultés à la reconstruction, parvenaient à faire peur à leurs hôtes, par l’entremise d’une frappe sur la latte de Falzone et d’un but annulé, pour une faute de main qui échappa à beaucoup. "On avait déjà eu les occasions pour être devant à la mi-temps. Mais j’ai rappelé aux joueurs qu’une victoire, elle se construit aussi avec patience", relevait le T1 walhérois. Et il ne fallait plus attendre très longtemps pour voir ses troupes débloquer le compteur. Sur un dédoublement, Lizen rentrait dans le jeu et servait latéralement Gilain, qui décochait un envoi gagnant. "C’est la première fois que je marque en dehors du rectangle", savourait le "capi" onhaytois, qui doublait la mise peu après, à la suite d’un coup franc de "Lambi" idéalement rabattu de la tête par Granville. Un mauvais replacement visité permettait à Vermeulen de réduire l’écart, d’un tir croisé. Mais Onhaye rétablissait aussitôt la distance de sécurité, sur un centre du gauche de Guerri repris du front par Lorenzon. Il ne pouvait plus rien arriver de fâcheux aux Walhérois, qui passaient même près du numéro quatre, sur des contres de Kembi et de Gilain contrés par le gardien montois. Les trois points étaient déjà assurés et propulsaient les "Rouges" sur la deuxième marche.