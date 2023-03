Smeesters a mis les hommes de Vincent de Ketelaere aux commandes à la 12e. Le Bruyérois Michaux répliquait à la 19e. Les Mosans, toujours par Smeesters, reprenaient l’avance à la 31e. Campers égalisait une nouvelle fois à la 43e. Badscha, pour son premier match, et Michaux semblaient creuser un écart conséquent. À la 71e, Smeesters remettait un peu d’espoir dans le camp profondevillois. À la 79e, Michaux fixait le score.

Onoz 4 - Mazy B 0

Malgré une kyrielle d’absences, le Standario s’est imposé nettement face aux "Marbriers". Dès la 4e, Biondo, sur coup franc, trouvait la faille. Aux 16e et 33e, Kouba, d’un beau doublé, confortait l’avance visitée. Les visités géraient celle-ci au second acte, non sans que Kouba n’ajoute une rose à sa collection.

Malonne 6 - Moustier 0

Les "Verts" possèdaient un avantage de deux buts à la mi-temps, grâce à un doublé de Sambon. Les gars du Champ Ha ne laissaient aucun espoir aux Zèbres, en ajoutant quatre buts à la reprise, des œuvres de Ridole, Mahaux (csc) et un doublé de Chapelle.

Wépion 3 - Sauvenière 1

Les "Wawas" étaient parvenus à trouver l’ouverture dès la 16e, par Decarpentrie. Les "Fraisiers" posaient leur jeu et revenaient à la hauteur des Gembloutois sur un but de De Ridder à la 32e. De quoi libérer les pensionnaires du Bienvenu, qui s’imposaient grâce à un doublé du goleador Monteleone.

Jemeppe B 1 - Wartet 4

Un but de Pirard, après deux minutes, met les "Dolomiens" en bonne position avant les citrons. Ces derniers sont surpris par un but de Papy Dethier à la 47e. Les Wartetis vont chercher la faille et la trouver via un triplé de Warnand.

Jambes 0 - Flawinne B 4

Déjà assez houleux à l’aller, ce derby retour n’aura pas permis de voir un contraste. Rarement avantagés par l’arbitrage flawinnois au premier acte, les Jambois ont totalement perdu le fil du match dans un premier temps. Calabro et Vanesse, avec subtilité, ont mis les "Gozettis" aux commandes aux 17e et 23e. L’exclusion sévère de Guillaume, pour deux cartes jaunes, à la 24e, a terminé de déconcentrer les hommes de Michaël De Troyer, encore pris en défaut sur une tête de Filée. Une seule réaction jamboise auparavant, sur un essai de Jordan Jacques repoussé par l’excellent… René Jacques. Un coup franc d’Evrard était aussi repoussé par le portier visiteur avant la pause. Le second acte fut l’apanage des Jambois. Cette large domination ne se concrétisa pas sur des tentatives de Jacques et Evrard, la maladresse de Vanderstappen et la solidité de la défense flawinnoise faisant le reste. À peine entré au jeu, Cléda partait en contre pour inscrire un 4e but, dur à avaler pour les visités.

Temploux 5-Salzinnes 0 fft

Faute de combattants en nombre suffisant, les visiteurs ont dû renoncer.