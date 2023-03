En lutte pour le titre, les Unionistes ont évité l’écueil taminois. Tallier montrait la voie (1-0). Porcaro égalisait de volée, à la demi-heure. "Un score de 1-3 au repos n’aurait pas été volé", précisait le T1 sambrien, Pemba Mayanga. Quandt rendait l’avance aux visités, avant de creuser l’écart. Doublement jauni, le double buteur visité quittait ses équipiers (68e). Guede fixait les chiffres à la 75e.

Malonne 0 – Profondeville 2

Le derby est tombé dans l’escarcelle de Profondevillois qui ont pu compter sur le doublé de Coucke. Ce résultat ne fait pas les affaires des pensionnaires du Champ-Ha, plus que jamais en lutte pour leur maintien.

FCO Namur 2 – Jambes 2

Corvo trouvait la faille passé le quart d’heure (1-0). Déjà averti, le Jambois Camara recevait un second bristol jaune à l’approche du repos. Dans la foulée, le goleador visité, Herbiniat, pensait tuer tout suspense (2-0). En seconde période, les Jambois prenaient tous les risques et arrachaient le partage grâce à Fall et à Lajili. Entretemps, l’Olympien Mathieu avait été exclu.

Ligny 2 – Aische B 0

Les Grognards ont stoppé l’hémorragie, face aux vainqueurs de la deuxième tranche. Paris lançait les visités sur le chemin du succès (1-0). Leruth lui emboîtait le pas en fin de match, d’un lob des 40 mètres. Entretemps, la rencontre s’était équilibrée.

Naninne 0 – Lustin 1

Dans le dur, les Naninnois ont été battus par des Lustinois coachés par Grégory Gilles et qui réalisent une excellente opération en bas de classement, puisqu’ils précèdent désormais cinq équipes. Mosseray a inscrit le seul but du duel à la 58e.

Rhisnes 4 – Grand-Leez B 0

"Un match assez compliqué,, précisait le T1 visité, Thomas Nélis. Après le but de Gilsoul, le gardien Lievens se mettait en évidence en arrêtant un penalty visiteur. Reins faisait le break à l’approche du repos. T. Rihoux et Gilsoul corsaient l’addition.

Sauvenière 0 – Petit-Waret 1

En lutte pour leur maintien, les Wawas, privés de leur coach Oudaa Sidi Moctar (en Côte d’Ivoire), ont subi la loi de Biwacks qui peuvent toujours rêver du tour final. Le duel s’est joué dans les dernières minutes. Après l’exclusion (carte rouge) du visité De Thier, Delitte sauvait les siens, à la 90e.

Eghezée 0 – Wépion 1

En course pour le tour final, les "Fraisiers" prenaient l’avance sur une action individuelle de Harrad. Perez Avial, exclu pour une seconde carte jaune, la tâche visitée se complexifiait. "Nous avons équilibré la rencontre avant la demi-heure. L’exclusion de Perez a annihilé notre possible remontée", déplorait le coach visité, Guillaume Gautier.