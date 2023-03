BELGRADE: Beca 4, Andre 4, Davreux 7, Pretto 15 (3x3), Hucorne, Depouhon 10, Cerquarelli 23 (1x3), Bampolineza 2, Mommer 18 (5x3), Thiry 7 (1x3)

Comme souvent à domicile les Belgradois prennent les premiers échanges à leur compte et après à peine 5 minutes l’avance de l’équipe locale est de seize points (18-2). Mommer à la main chaude et avec quatre sur quatre à distance le score passe à 21-4 puis 28-17 à la 10e.

Les échanges s’équilibrent dans le second quart-temps et Cerquarelli permet à son équipe de garder une avance de dix points en vue du repos: 42-32.

De retour des vestiaires les Namurois haussent le ton: ils dominent à nouveau le jeu et s’envolent à 49-34 à a 22e. L’écart est creusé et les Belgradois ne cèdent pas un pouce de terrain au point de mener de près de 20 points à la demi-heure: 71-50. La victoire ne peut alors plus échapper à l’équipe locale qui gère son avance sans forcer pour finalement s’imposer sur le score de 90-70. "C'est une victoire importante après les succès de Geel et d’Anderlecht, commente le coach belgradois Didier Thémans. Nous sommes tout proches de maintien et à la maison nous avons confirmé notre supériorité avec sept succès en dix rencontres. Nous avions du mal dans la finition ces deux dernières semaines mais en inscrivant 90 points dans ce match nous nous sommes rassurés. Physiquement nous pouvons encore faire mieux mais il faut savourer ce succès car il nous rapproche de notre objectif du maintien".