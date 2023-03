Si un mince espoir de viser le tour final subsistait, celui-ci s’est envolé ce dimanche. Le coach des "Rouges", limogé de façon inopinée en fin de semaine, a cédé le relais au capitaine Thomas Dufert. Celui-ci poursuivra cette tâche la saison prochaine. Les visiteurs étaient pris à froid dès la 10e, par Schmetz. Les échanges s’équilibraient jusqu’à la pause. Les visités revenaient avec de meilleures intentions, mais se faisaient punir par le même Schmetz. Le but de Cambria était insuffisant pour espérer le point.

Olloy 1 - St-Gérard 10

Les Brognois n’ont pas laissé planer longtemps le doute, le marquoir indiquant un score de forfait à la pause. Les visiteurs allaient continuer à dérouler. Les buteurs ont été Désirant (5), Fortemps (2), Habet, Donnet et… un visité. Les visités ont sauvé l’honneur à 1-8, via Angot.

Florennes 3 - Clermont 1

Les "Aviateurs" continuent à engranger dans l’attente de leur confrontation avec l’Etoile Taminoise. Les Jaune et Noir ont inscrit deux roses avant le café, par Vandereyden et Denis. Le but de Gego aurait pu les faire douter, mais Bayenet rassurait les siens, dans les arrêts de jeu.

Tarcienne 2 - Etoile Taminoise 5

Les Sambriens l’ont emporté, face à une formation de Tarcienne diminuée. Dès la 3e, Oostens profitait d’une glissade d’un défenseur pour trouver la faille. Il récidivait dès la 10e. Dumont inscrivait le numéro 3. Brigano et Dumont faisaient grimper l’addition à 0-5. Les visiteurs se relâchaient alors et un doublé de Dogot atténuait la note.

Fraire 1 - Surice B 3

Les visités tenaient les "Fromagers" en échec à la pause. Un penalty de Collinet permettait aux "Rouges" de virer en tête. Les Frairois égalisaient via Pirard. Sentant le danger, les visiteurs accélèraient et faisaient la différence par Crusnaire et Leurquin.

Ham B 1 - Lesve-Arbre 2

Les Coalisés ont dû rester concentrés jusqu’au bout. Les duels étaient assez tendus, sans excès cependant. Les visiteurs loupaient quelques duels avec le gardien adverse, avant que Marlier ne trouve la faille. Jeanmart, sur penalty, semblait assurer le succès des Fusionnés. Ces derniers devaient rester attentifs jusqu’au bout, après le but sambrien de Moliterno, sur penalty.

Thy-Château 4 - Philippeville B 0

Les "Métallos" ont repris du poil de la bête et les "Étoilés" en ont fait les frais. Ocejo et Sénéchal leur avaient donné une belle avance à la pause. En fin de partie, un doublé de Clynhens assurait une nette victoire.