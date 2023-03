Rien n'est joué pour le titre ou le tourfinal

Les échéances approchent et les choses se décantent peu à peu, sans qu’aucun verdict ne soit déjà évident. Le nul concédé par Natoye à Yvoir en est un bon exemple. "Nous n’avons pas été assez bons et nos erreurs défensives nous ont coûté un point", expose David Brasselet, le T.1 du leader. Un point sauvé d’ailleurs dans les arrêts de jeu, par le revenant Corentin Simon. Du côté gesvois, on n’a pas raté l’occasion de toujours croire en sa bonne étoile. Les hommes de Laurent Houllez ont battu Fernelmont-Hemptinne B dans un match à six points, pour le tour final. "Nous avons livré un excellent match avec des consignes très bien respectées", se réjouissait le coach des Sang et Marine. Schaltin B et Naninne B en profitent pour dépasser les Hesbignons au classement. Pas encore de quoi baisser pavillon pour les joueurs d’Anthony Ronvaux et Nicolas Laurent, pour qui les prochains points perdus pourraient coûter cher.