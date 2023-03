Revanchard, Chevetogne renverse le derby face à Haversin (vidéo)

Arbitre: J. Godefroid.

Cartes jaunes: Solot, De Bona, Cappelle, Desille, Gonset.

Buts: Tricnaux (0-1, 45e), Sevrin (1-1, 65e), De Bona (2-1, 90e).

CHEVETOGNE: Evrard, Santarossa (80e Mailleux), P. Minon, Cappelle, Mathieu (68e Cowez), Sevrin, Ergot, Desille, Simon (46e Grégoire), Pierard, De Bona.

HAVERSIN: Dieudonné, Gonset, B. Michel, Struvay, Piraux, Corhay, Solot, Thonon (87e Pellegrino), Koné, Tricnaux, Leclercq.

Chevetogne et "Dilu" avaient préparé un dispositif porté vers l’avant pour recevoir le voisin haversinois, avec une défense à trois. "Et quasi tous nos éléments offensifs sur le terrain, précise le T1 visité. L’objectif était de marquer vite pour faire sortir Haversin et créer des espaces." Mais la tactique n’a pas été payante. Après quelques timides essais chevetognards, les Noirs sont plus percutants dans les 15 dernières minutes du 1er time, avec 5 belles opportunités. D’abord par Thonon, dont le centre est capté en deux temps par Evrard, qui se couche devant Leclercq. Le meilleur buteur haversinois passe ensuite sous le ballon au moment de reprendre un coup franc de Tricnaux. Minon donne alors des frissons à son équipe: en voulant contrer un nouveau centre de Thonon, il envoie la balle sur la latte d’Evrard. Deux minutes plus tard, Haversin profite d’un autre trou d’air dans la défense locale, mais le tir de Tricnaux est contré par Santarossa. Les visiteurs poussent et le même Tricnaux renvoie Haversin au vestiaire avec une avance logique d’un but. Dans le petit rectangle, son envoi croisé traverse une défense décidément trop friable en fin de première période.

"On est revenu avec de meilleures intentions en 2e, souligne Simon De Bona. On avait à cœur de réagir devant notre public." Gagnant plus de duels, les Coccinelles renversent le match sur phases arrêtées. Sur un corner d’Ergot, Sevrin s’élève et place sa tête sous la barre de Dieudonné pour égaliser. "C’est la première fois que je marque contre Haversin", confie l’ancien Haversinois.

Alors que le chrono approche la 90e, Desille botte un coup franc du milieu de terrain. À la réception - un peu confuse - De Bona se jette pour prolonger de la tête et offrir 3 points aux siens. "C’est une bouffée d’oxygène, mais rien n’est encore fait", calme-t-il. "Plus que gagner le derby et faire une bonne opération pour le maintien, on voulait notre revanche sur l’aller", enchaîne Romain Sevrin.

La bière d’après-match de J.-F. Grégoire avait un goût amer: "Territorialement, Chevetogne a eu la possession mais ça reste frustrant car il y avait la place pour gagner. Organisation défensive et engagement: je n’ai rien eu à redire à mes joueurs en première. Si Chevetogne est passé devant, il ne nous a pas manqué grand-chose pour, au moins, prendre un point. On doit jouer comme ça tous les matches qui restent !"