Pesche sauve un point à Bioul

Onhaye 5 – Tarcienne 1

Les Walhérois prennent l’ascendant et Betsem ouvre le score, avant de remettre le couvert. Les Tarciennois relèvent la tête et Deghorain réduit l’écart avant le repos. Après la pause, les visités haussent le ton et corsent l’addition via Loriers, Bodart et Poncelet.

Bioul 1 – Pesche 1

les Bioulois dominent le premier acte, avec des tentatives signées Descarpentries, mais au repos, le marquoir n’a toujours pas fonctionné.

À la reprise, Helson ouvre le score. Alors qu’ils sont réduits à dix suite à l’exclusion de Gravier, les "Poires" rétablissent l’égalité via Magniez.

Rochefort 5 – Havelange 2

Les Havelangeois prennent les commandes via Van Crombruggen. Héligers remet les équipes à égalité, avant que Wauthy ne renverse la vapeur. Peu après la reprise, Koné remet les pendules à l’heure. Les visités passent alors la vitesse supérieure et assurent le succès par Collin, Wauthy et Brilot.