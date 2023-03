17-11, 13-5, 18-8, 17-11

RBC CINEY: Balthazar A. 4, Laroche 8 (2x3), Jacques 5, De Jaeghere 3 (1x3), Gielen 21 (4x3), Henin 4, Husson 1, Malliar 7, Balthazar M. 12

ANDENNE BASKET: Chaufouraux 8 (2x3), Beaujean R. 8 (1x3), Gregoire, Beaujean T. 6 (1x3), Mercier 2, Delva 3, Kisenga Mazama 5, Kusunguludi 3

Après leur défaite sur le fil (79-77) lors du match aller en octobre dans la cité des Ours, les Cinaciens sont bien décidés à ne pas laisser filer ce derby. Le début de la rencontre est assez lent, les deux équipes ont du mal à faire rentrer la balle. Après cinq minutes le marquoir indique 5 – 5. Du côté andennais on sent une certaine nervosité dans le chef de Jacques Stas qui regrette certaines fautes non-sifflées à l’avantage de ses joueurs. Le match est assez engagé mais Ciney se montre plus présent au rebond ce qui lui permet d’empocher le premier quart: 17-11.

En seconde période, les Oursons perdent beaucoup de balles alors que Ciney reste concentré sur son sujet, joue collectif et fait bien circuler la balle. Les Cinaciens dominent Andenne qui, en plus, perd Delva sur une blessure à la cheville. Le marquoir indique 30-16 au repos.

La seconde mi-temps ressemble assez fort à la première. Andenne a toutes les peines du monde à convertir ses occasions. Côté cinacien, la balle circule bien, les passes sont plus précises et les paniers rentrent. Le banc andennais se réduit encore quand T. Beaujean se fait exclure. Le calvaire des Oursons se termine sur le score de 65-35.

"Je ne pense pas qu’il y avait plus d’envie de notre côté que d’Andenne, explique Alexandre Gielen le meilleur marqueur pour Ciney avec 21 points. On a sans doute plus joué en équipe alors qu’Andenne a plus misé sur des individualités. On a trouvé les shots ouvert et mis les paniers qu’il fallait. En deuxième mi-temps ils ont un peu baissé les bras et ça s’est ressenti, mais nous, on voulait cette victoire, on s’est battu pour l’obtenir."

"Je suis venu voir deux fois Ciney pour les scouter, on avait un plan de match très clair, explique Jacques Stas, le coach andennais. On a bien attaqué sur l’homme qu’il fallait (Gielen, NDLR), mais on n’a pas reçu les fautes qu’on espérait et donc on passe un peu à côté de notre match. Avec 3 victoires en 6 matchs, vu d’où on vient je suis satisfait."