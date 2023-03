Pas de choc psychologique à Somzée

Les Somzéens, qui faisaient un bon championnat et pensaient aller au terme du championnat, comme prévu, avec Remy Liessens, ont été surpris de son départ forcé, la veille du match. Thomas Dufert, qui allait reprendre les rênes la saison prochaine, a dû s’atteler plus tôt à la tâche. Dans ces conditions, alors que le noyau était surpris de la situation, pas étonnant que les "Rouges" aient dû subir la loi de Treignes dans leurs installations. "L’équipe a peut-être été secouée par la nouvelle, s’interroge le capitaine et néo-coach, Thomas Dufert. Toujours est-il que nous n’avons pas fourni une grande prestation." La bonne dernière demi-heure n’aura pas suffi à gommer le retard au marquoir. "Nous devons trouver un nouvel élan", estime le désormais T.1.