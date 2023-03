Il faut attendre la fin du premier quart d’heure pour voir Depas faire 1-0. Après cette ouverture du score, les Oheytois prennent l’ascendant, mais manquent plusieurs grosses occasions. Depas s’offre un doublé à la 38e.

La seconde période est à l’image de la première, Toussaint alourdit l’écart à la 65. Cepa Dos Santos fait 4-0 à dix minutes du coup de sifflet final.

Sclayn 4 – Achêne 1

Les deux équipes rentrent bien dans leur rencontre. Après 20 minutes, Sclayn prend la mainmise sur le match. Lombet débloque le score à la 27e et double la mise sept minutes plus tard. Au retour des vestiaires, Achêne pousse pour égaliser. Pairoux réduit l’écart à la 65e. Lombet s’offre un triplé à la 73e et Émilien Wilmet tue tout espoir en fin de rencontre.

Bois-de-Villers 3 - Faulx 1

Les visiteurs font une très bonne première mi-temps. Sanzot fait 1-0 durant le premier quart d’heure. Bois-de-Villers égalise dès le retour des vestiaires, par Blume. Honnay fait 2-1 quinze minutes plus tard. Faulx a l’occasion de revenir à 2-2, mais le ballon frappe le poteau. Lacroix tue tout espoir dans le dernier quart d’heure.

Condrusien 2 - Bioul 0

Les Condrusiens prennent directement l’ascendant sur la rencontre. Pleugers ouvre le score dès la 11e minute. Pleugers, de nouveau, fait 2-0 sur penalty six minutes plus tard. Le joueur du Condrusien a l’occasion de s’offrir un triplé, mais il loupe la conversion d’un penalty. Le score aurait pu être plus lourd sans la très belle prestation du gardien bioulois, Delacollette.

Loyers 0 – Ciney 2

Les Loyersois mettent en difficulté les Cinaciens durant les dix premières minutes et manquent l’occasion d’ouvrir le score. Les visiteurs décident alors de passer par les flancs, pour faire mal à l’adversaire. Ce changement tactique porte ses fruits. Beck fait 0-1 à la demi-heure. Le match est très serré et il faut attendre la 75e pour que Lambrechts mette les siens sur orbite.

Sinsin 1 - Denée 0

La première période est équilibrée. Il y a des occasions de part et d’autre. Sinsin ouvre la marque par Parquet à la 30e. Après la pause, Denée revient avec de nouvelles intentions pour remettre les deux équipes à égalité. Malgré une grosse domination, deux transversales ainsi qu’un poteau, le score ne bougera pas.