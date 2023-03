Malgré un début moyen, les visiteurs parviennent à prendre l’avance par Denys à la 25e. Les visiteurs entament la seconde période sur un mode mineur. À la 52e, Guerreiro profite d’un ballon relâché par le gardien pour égaliser. Denys rend l’avance aux siens dès la 56e. Les Mosans n’abdiquent pas et à la 72e, une belle frappe de Scaillet remet les équipes à égalité. Frippiat est opportuniste pour inscrire le 3-2. Dans les arrêts de jeu, Simon arrache le partage.

Mazy 5 - Leuze B 1

Les Hesbignons ont proposé un beau jeu, mais les "Marbriers" étaient supérieurs dans les deux rectangles. Dès la 8e, Boutte mettait les "Bleus" aux commandes. Van Tielen aux 21e et 44e, sur penalty, confortait l’avantage gembloutois. Dans le dernier quart d’heure, Grégoire sauvait l’honneur hesbignon. Vandewalle et Vandecandelaere fixaient les chiffres.

Bonneville 2 - Andoy 2

Dans ce duel partagé, c’est un penalty qui permet au Namurois Deklo d’entamer la marque. Juste avant la pause, Étienne ramène la parité. À la 57e, le coach visité, Grégory Licour, met les Orangés aux avant-postes. Les Autoroutiers ne plient pas et Elbarawi, de la tête, leur offre un point à la 74e.

Gesves 3 - Fernelmont 1

Les Gesvois de Laurent Houllez n’ont pas laissé passer leur chance. Ce sont pourtant les Coalisés qui ouvraient les hostilités via un but d’Ajhrourh. Les visités revenaient au score grâce au U19 Hardy. Ils prenaient l’ascendant à la reprise et se détachaient via Adelbrecht et Mbulabo. À noter les deux assists du visité Coppens.

Boninne 0 - Eghezée B 2

Les Boninnois, déforcés, ont offert une belle réplique aux Sang et Marine. Ces derniers ne trouvaient l’ouverture qu’à la 43e, via T. Demaerschalk. La reprise restait assez indécise, avant que Jaumotte n’inscrive un but, synonyme de succès.

Taviers 2 - Naninne B 4

Le T1 visiteur, Marc Hager, était satisfait des 3 points, mais pas vraiment de la prestation des siens. Dès la 10e, Guenegand avait trouvé l’ouverture (0-1). Jacquemart et Roger inversaient la tendance (2-1). Tancés par leur coach, les "Mauves" sortaient une meilleure seconde période et s’imposaient sur des roses de Nganga et de Jacquet (2).

Schaltin B 6 - Ohey B 1

Les visiteurs comptaient pas mal de défections. Dès la 12e, Grégoire en profitait pour déflorer la marque. Le "vétéran" Gilson doublait la mise à la 42e, avant que Grégoire ne récidive avant le café. Les Standardmen parvenaient à sauver l’honneur sur un penalty de Milquet. Gilson, Lebecque et Grégoire clôturaient le festival mauve.